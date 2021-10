Madagascar: la société civile dénonce une gestion opaque du secteur minier

Une dizaine d'organisations de la plateforme de la société civile dénoncent l'opacité avec laquelle est gérée le secteur extractif. © RFI/Laetitia Bezain

Le secteur minier représente 30% des exportations totales de Madagascar et 4% du PIB (rapport ETIE). Mais le sous-sol de la Grande Île, riche d'or et de pierres précieuses, émeraudes, rubis, saphirs, est encore loin de contribuer au développement du pays et ne profite pas à l'amélioration des conditions de vie des Malgaches.