Ouganda: les autorités attribuent la série d'attentats au groupe ADF

Les forces de l’ordre ougandaises attribuent au groupe ADF les deux attentats commis à Lungala et Kampala. © Nicholas Bamulanzeki/AP

En Ouganda, les forces de l’ordre attribuent au groupe ADF l’explosion dans un bus qui s’est produite ce lundi 25 octobre dans l'après-midi à Lungala, et qui a fait une victime, l'auteur présumés des faits et un blessé grave. Les enquêteurs relient cet attentat avec le précédent, samedi soir, dans un restaurant au nord de Kampala. Cette explosion avait tué une serveuse et fait trois blessés.