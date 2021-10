Éthiopie: les rebelles tigréens aux portes de la ville de Dessie en région Amhara

Un membre d'une milice amhara monte la garde dans la ville de Dessie, en Ethiopie.(image d'illustration) AFP - EDUARDO SOTERAS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le gouvernement a procédé à de nouvelles frappes aériennes sur Mekele, la capitale provinciale du Tigré. Un bombardement qui aurait fait au moins six victimes selon les rebelles tigréens du TPLF. L’armée fédérale a mené ces frappes alors que dans le même temps, elle semble perdre du terrain au sud, en région Amhara. La ville de Dessie est quasiment sous siège. Et s’annonce désormais une bataille qui pourrait être décisive dans la suite de cette guerre qui dure depuis presque un an.