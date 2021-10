Covid-19 : une pénurie de seringues menace la vaccination en Afrique

Aujourd'hui une nouvelle menace plane sur les campagnes de vaccination en Afrique : celle du manque de seringues. AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

La pandémie de Covid-19 continue de se développer sur le continent africain. D’après l'OMS Afrique, qui a tenu son point presse hebdomadaire jeudi 28 octobre, on décompte aujourd'hui près de 8,5 millions de cas sur l'ensemble du continent. La maladie a déjà tué plus de 217 000 personnes. Bien que les vaccins commencent à arriver dans des quantités conséquentes, seuls 5,7% de la population a aujourd'hui accompli un schéma vaccinal complet. Et les campagnes risquent de subir un coup de frein, car l'Afrique manque maintenant de seringues.