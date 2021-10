La Côte d'Ivoire signe un nouveau contrat de désendettement avec la France

Le ministre français Bruno Le Maire le 8 septembre à Paris. AFP

À Paris, Adama Coulibaly, le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, et son homologue français Bruno Le Maire, ont signé le troisième « contrat de désendettement et de développement » en faveur de la Côte d’Ivoire. Un mécanisme propre à la France qui permet de convertir la dette en don.