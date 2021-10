RDC: les protestants rompent avec les 6 confessions après la nomination du président de la Céni

L’Église protestante rompt avec les six autres confessions religieuses qui ont porté et soumis la candidature de Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale indépendante (Céni). La deuxième plus importante confession du pays a fait savoir sa position lors de son 58e comité exécutif national à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Les protestants persistent et signent, ils désapprouvent le processus de désignation et proposent aujourd’hui la révision des textes régissant la plateforme. L’évêque Gabriel Unda Yemba, « modérateur du synode national » de l’Église du Christ au Congo (ECC) explique la décision qu'ils ont prise :

« Vu que les doctrines divergent entre, d’une part, les confessions qui défendent la thèse de la soumission totale et au pouvoir, et d’autre part, celles qui militent pour la mission prophétique de l’Église, décidons la rupture d’avec les six confessions religieuses, signataires du procès-verbal de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et d’un membre de la plénière, pour le compte de la plateforme des confessions religieuses que nous décrions, et proposons la redéfinition des valeurs du mode opératoire de la plateforme, ainsi que la révision de sa charte. Chers frères et sœurs, vous exhortons à utiliser des moyens non violents et citoyens pour toutes les revendications sociales ou politiques ».

#RDC🇨🇩 - l’Eglise protestante (ECC) annonce la “rupture” d’avec les 6 confessions religieuses signataires du PV désignant Denis Kadima, Président de la #CENI et propose la “redéfinition des valeurs, du mode opératoire de la plate-forme ainsi que la révision de sa charte”. pic.twitter.com/8e6OuoDWlS — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) October 27, 2021

►À lire aussi : l'Église protestante publie sa feuille de route pour des élections en 2023

