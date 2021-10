Tchad: nouvel appel à candidature pour le prix Ibni Oumar Mahamat Saleh, pour ne pas oublier

L'épouse d'Ibni Oumar Mahamat Saleh et son cousin posent devant une photo du mathématicien et opposant en mai 2008.

L'appel à candidature pour le prix Ibni Oumar Mahamat Saleh vient d'être publié. Il permet à un jeune mathématicien d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest de réaliser un séjour scientifique en France de plusieurs mois. Ce prix a été créé en 2009, suite à la disparition de l'universitaire et opposant tchadien dans des conditions aujourd'hui encore non élucidées. Son fils, Mohamed Saleh Ibni Oumar revient sur l'apport de son père au milieu scientifique en Afrique.

Le 3 février 2008, il y a treize ans, l’opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparaissait. Alors qu’une intervention française vient de sauver le pouvoir d’Idriss Déby en repoussant des rebelles arrivés aux portes de Ndjamena, des militaires de la garde présidentielle tchadienne arrêtent plusieurs opposants, qui subissent de mauvais traitements en captivité. Parmi eux, Ibni Oumar Mahamat Saleh ne réapparaîtra pas mais son décès n’a jamais été confirmé. La justice tchadienne a conclu à un non-lieu, mais une procédure existe en France depuis 2012, à la demande de la famille. L'enquête, lancée en France par un juge d'instruction -contre l'avis du parquet- patine. En novembre 2020, d’une enquête sur la plateforme Le Media, qui publie des documents qui attesteraient que, contrairement à leurs déclarations, des officiels français étaient au courant des arrestations d’opposants.

Son fils, Mohamed Saleh Ibni Oumar revient sur l'apport de son père au milieu scientifique en Afrique. Il a été joint par Charlotte Cosset, de la rédaction Afrique. « Sur la scène des sciences, Ibni a énormément apporté à l’Afrique, parce que quand il a fini ses études, tout de suite il est allé en Afrique, là où on avait le plus besoin. A l’université de Ndjamena, il était recteur, il était ministre de l’Enseignement supérieur et il a mis en place des accords interuniversitaires pour la promotion des échanges universitaires. C’est quelque chose qui est à saluer. C’est un fait marquant, c’est quelque chose qui est pérenne et qui continue jusqu’à aujourd’hui.

C’est par rapport à toutes ces actions qu’il a menées pour promouvoir les mathématiques en Afrique, que ce prix a été mis sur pied depuis plus de dix ans, pour que sa mémoire reste vivante, pour honorer la mémoire de ce grand homme, de ce grand scientifique. Nous poursuivons son combat. Nous militons pour que la lumière soit faite, pour que justice soit faite pour lui, et surtout, pour que sa mémoire triomphe de la mort et de l’oubli ».

Le prix Ibni est attribué tous les ans à un jeune mathématicien ou une jeune mathématicienne d’Afrique centrale ou d’Afrique de l’ouest par un comité scientifique mis en place par le Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA). Il finance un séjour scientifique de quelques mois. Le prix a reçu le soutien de l’International Mathematical Union (IMU), de l’Union mathématique africaine (UMA) et de la London Mathematical Society (LMS) et du CIMPA.

