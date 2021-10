Centrafrique: 63% de la population aura besoin d’assistance humanitaire en 2022, selon l’Ocha

Des personnes déplacées ayant fui Bangassou patientent avant de recevoir une distribution de nourriture dans le village-refuge de Siwa, en Centrafrique, le 13 février 2021. AP - Adrienne Surprenant

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a publié, mercredi 27 octobre, son aperçu des besoins humanitaires en Centrafrique. Personnes déplacées, besoins alimentaires et de santé... L'organisation estime que plus de la moitié de la population aura besoin d'une assistance humanitaire en 2022, et que plus de 2 millions de personnes auront un « besoin aigu » d'assistance. Une dégradation en grande partie liée au contexte économique après deux années difficiles. Les deux raisons principales : le Covid-19 et la « résurgence des violences armées et du conflit » depuis la fin 2020.