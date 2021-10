Kenya: Franck Riester salue des avancées dans les projets de la France avec Nairobi

Le ministre français en charge du Commerce extérieur, Franck Riester, le 6 mai 2020. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Franck Riester, le ministre français délégué en charge du Commerce extérieur, a conclu vendredi 29 octobre sa tournée en Afrique en trois étapes. Après l’Ouganda et le Rwanda, il a été reçu jeudi par le président kényan, Uhuru Kenyatta. Deux accords majeurs étaient au cœur de leurs discussions : la construction et la gestion sur 30 ans d’une autoroute reliant Nairobi au Mau Summit, dans l’ouest du Kenya et l’extension du « commuter », une ligne ferroviaire partant du centre de la capitale, vers l’aéroport international Jomo Kenyatta.