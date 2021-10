Semaine de la littérature à Madagascar: pour les écrivains, le défi de la publication

Rabearivelo, l'enfant terrible des lettres africaines. CNRS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Écrivains et poètes malgaches sont à l'honneur à Antananarivo avec la semaine de la littérature malgache. La Bibliothèque nationale accueille des rencontres avec les auteurs, des conférences et débats et des lectures de poèmes. On y entend les textes des classiques comme Jean-Joseph Rabéarivelo mais c'est aussi l'occasion pour les auteurs d'aujourd'hui de faire connaître leurs œuvres au grand public.