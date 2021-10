Foire à l’Innovation au Sénégal: donner de la visibilité aux femmes dans l'agro-alimentaire

Au Sénégal, la Foire à l’Innovation, place du Souvenir à Dakar a été lancé, vendredi 19 octobre. L’évènement, organisé par « Jigeen Ni Tamit » qui signifie « les femmes aussi », est un programme d’appui à l’entreprenariat féminin, soutenu par la coopération belge. C’est la troisième édition de ce rendez-vous qui vise à mettre en valeur le travail des femmes dans le secteur de la transformation agro-alimentaire.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Jus de ditakh (fruit d’un arbre sauvage du Sénégal), de gingembre ou encore cocktail bissap-fraise… les produits de Marie Ka, originaire de Thiès, sont vendus sous la marque « Just Nat » (Juste naturel): « Ce n’est pas trop sucré, c’est juste naturel… La spécialité, c’est les jus. Je me bats pour que les produits locaux soient dans les boutiques de quartiers. » Première satisfaction pour Marie Ka: un responsable d’hôtel se montre intéressé par ses produits.

Donner de la visibilité aux femmes transformatrices, c’est l’un des objectifs de cette foire. Venue de la région de Mbour, Khady Diatta, elle, s’est lancée sur le marché des petits pots pour enfants: « Quand je rentre dans des supermarchés et que je vois que (ces produits) vien(nent) de l’Europe, je me dis pourquoi ne pas faire des compotes et des purées à base de nos produis locaux ? Banane, cacao... Au début, il y avait des moqueries. En tant qu'entrepreneur, je sais que cela ne va pas être facile mais je veux atteindre mes objectifs. »

L’un des défis reste la commercialisation.

Annie Ndiaye propose des semi-conserves d’huîtres, de pagnes et de toufas, des petits mollusques de l’île de Fadiouth, surnommée « l’île aux coquillages »: « Les semi conserves… pendant l’hivernage, on n’a pas le temps de faire sécher le produit mais pour les semi-conserves, on n’a pas encore de débouchés, c’est pourquoi on exporte, pour voir ».

Quelques 70 exposants sont présents jusqu’à ce dimanche avec, au programme aussi, des ateliers de jardinage ou de cuisine.

