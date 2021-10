Madagascar: un concert dessiné pour présenter l'album de BD collectif « Destins Croisés »

Audio 01:26

La bande dessinée collective, « Destins Croisés », est le fruit d'une résidence de 10 jeunes artistes. Ces derniers ont présenté leur album lors d'un concert dessiné à l'Institut Français de Madagascar. © Laetitia Bezain / RFI

À Antananarivo, un concert dessiné s'est tenu à l'Institut Français pour présenter l'album de BD collectif « Destins Croisés ». Un album bilingue franco-malgache, aboutissement d'une résidence de 10 jeunes dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée. Dans la Grande Île, de nombreux talents émergent, mais restent bloqués professionnellement, faute de soutien et de possibilité d'être édités. Samedi 30 octobre, quatre de ces jeunes dessinateurs et coloristes ont donné un aperçu de leur album en dessinant en direct et en musique devant un public émerveillé.