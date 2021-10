Burkina: cérémonie en hommage aux victimes de la répression d’octobre 2014

Le président Kaboré a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux victimes des manifestations des 30 et 31 octobre 2014 qui ont précédé la chute de Blaise Compaoré, il y a tout juste sept ans. Mais les familles des victimes ont déploré notamment l’absence d’une prise en charge de l’État et demandé que le président déchu, aujourd’hui exilé en Côte d'Ivoire, réponde devant la justice burkinabè aux différentes poursuites dont il fait l’objet.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

« C’était une journée historique, car ce combat était celui pour la démocratie, pour lutter contre la gestion à vie du pouvoir d’État et contre la patrimonialisation de l’État », a souligné le président Roch Marc Christian Kaboré, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du monument où sont gravés les noms de toutes les victimes.

Selon Roch Marc Christian Kaboré, personne ne fera désormais plus de deux mandats, au pouvoir, au Burkina Faso. Il a souligné que les discussions sont toujours en cours avec les associations des victimes pour leur prise en charge. Sept ans après, certains blessés traînent encore des blessures et peinent à se soigner. C’est d’ailleurs cet aspect que tous les responsables des blessés et des familles ont dénoncé.

Je salue la mémoire des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et du putsch manqué du 16 septembre 2015.

Le souvenir de tous ces combattants qui ont donné leur vie pour la liberté et la démocratie demeure vivace dans nos coeurs.#BurkinaFaso pic.twitter.com/Q1G42xDJXV — Roch KABORE (@rochkaborepf) October 31, 2021

« Ce qui nous frustre maintenant, c’est la prise en charge des blessés et des familles. Sur le plan sanitaire, social ou éducatif, beaucoup de choses restent à faire », a fait savoir Pouahoulabou Victor, le président de l’Union des victimes de l’insurrection et du coup d’État de septembre 2015.

Cette commémoration se déroule au moment où les présumés assassins du président Thomas Sankara et des collaborateurs sont devant le tribunal militaire. Pour ces familles, l’ouverture de ce procès demeure l’un des acquis de cette lutte qui a conduit à la chute de l’ex-président Blaise Compaoré. Ces familles attendent également le traitement judiciaire de leur dossier, mais exigent surtout la présence de l’ex-président Blaise Comparé devant les tribunaux.

« Nous voulons que le président du Faso fasse tout pour tout,pour que l’ex-président Compaoré rentre pour faire face à la justice. Nous ne voulons pas qu’il soit jugé par contumace. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui et il faut que le président du Faso use de tout son pouvoir pour qu’il revienne faire face à la justice », a martelé Pouahoulabou Victor, le porte-parole des familles des victimes.

