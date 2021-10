Burkina Faso: le polémiste Kémi Séba expulsé vers le Bénin

Le polémiste Kémi Séba, le 26 juin 2020 à Paris. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texte par : RFI

Le polémiste Kemi Seba a été expulsé du Burkina Faso, samedi 30 octobre. Présent dans le pays pour une manifestation dont le mot d'ordre était « contre le double jeu de la France dans ses opérations militaires au Sahel et au Burkina Faso et contre la présence militaire française au Burkina Faso et au Sahel », l’activiste n’a pas eu le temps de rejoindre la ville de Bobo Dioulasso, où devait se tenir la manifestation. Il a été mis dans un avion et ramené au Bénin.