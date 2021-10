Burkina: «Le périmètre de Kamsé», d'Olivier Zuchuat, une bataille écologique et féminine

Photo du film documentaire «Le périmètre de Kamsé» du Suisse Olivier Zuchuat, qui est sorti ce mercredi 27 octobre sur les écrans en France. © JHR Films

Des pelles et des pioches pour lutter contre le réchauffement climatique, à Kamsé, au Burkina Faso... Voilà les outils dont disposent les habitants pour planter des arbres et tenter de limiter les conséquences du réchauffement. Le Périmètre de Kamsé, du Suisse Olivier Zuchuat filme une bataille écologique et féminine, un documentaire sorti cette semaine au cinéma en France.