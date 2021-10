Environnement: la Côte d'Ivoire mise sur les drones pour reboiser ses forêts

La forêt des Marais Tanoé-Ehy en Côte d'Ivoire. (image d'illustration) © UICN/Nicolas Salaün

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a annoncé, vendredi 29 octobre, que 28,8 millions d’arbres « sur toute l’étendue du territoire » ont été plantés dans le pays depuis juin 2021, dans le cadre de l’opération « 1 jour, 50 millions d’arbres ». Pour atteindre l’objectif affiché de 50 millions d’arbres plantés d’ici la fin de l’année, le gouvernement souhaite recourir à des drones. Lors d’une cérémonie en lisière de la forêt classée d’Anguédédou, un engin volant a été exposé et présenté à des acteurs du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Solution miracle ou fausse bonne idée ?