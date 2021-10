Municipales en Afrique du Sud: miné par les affaires, l'ANC espère limiter la casse

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'adressant à ses partisans de l'ANC à Sebokeng, le 29 octobre 2021, avant les élections locales du 1er novembre. AP - Jerome Delay

Jour de vote lundi 1er novembre en Afrique du Sud, qui organise ses élections locales. Plus de 26 millions de citoyens inscrits sur les listes sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au sein de 257 municipalités. Le Congrès national africain (ANC), en perte de vitesse depuis 2006 à l'occasion de ces scrutins locaux en raison de la mauvaise gestion de certaines villes et de l’accumulation d’affaires de corruption, espère éviter le pire et conserver la majorité des municipalités.