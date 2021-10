RDC: un rapport épingle de graves entorses à l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Des casques bleus de la Monusco patrouillent dans la province d'Ituri.(photo d'illustration) SAMIR TOUNSI / AFP

L’état de siège proclamé par le président Félix Tshisekedi en mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu est émaillé de dérapages, violations des droits de l’Homme et corruptions des magistrats militaires. Cette fois, c’est l’Assemblée nationale qui met en exergue ce sombre tableau via sa commission Défense et sécurité, dans un rapport émis après audition des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de l’état de siège. Le texte d’une quarantaine de pages a été dévoilé fin septembre aux députés et nous est parvenu samedi 30 octobre.