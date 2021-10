Sida: l'Afrique de l'Ouest et centrale a encore des lacunes à corriger dans sa riposte

Le sommet régional VIH en Afrique de l’Ouest et du centre s’est ouvert dimanche 31 octobre à Dakar et va durer jusqu’au 2 novembre. Organisé par ONUSIDA et l'Institut de la société civile contre le VIH, l'objectif de ce sommet est d’échanger sur les lacunes de la riposte contre le sida spécifiques à cette région, qui représente 8% de la population mondiale, mais près de 13% des personnes vivant avec le VIH.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Dans la région Afrique de l’Ouest et centrale, seulement 35% des enfants infectés par le VIH sont sous traitement anti-rétroviral. Il y a donc urgence, alerte Fodé Simaga de l’ONUSIDA, qui soulève aussi l’enjeu de la transmission de la mère à l’enfant :

« Le test positif de la mère enceinte se fait assez bien. On a, en moyenne, 74% des femmes positives qui sont mises sous traitement. Mais durant leur grossesse, il n'y en a plus qu'environ 17% qui ont une suppression virale complète. Dès qu'on arrête le traitement, dans les semaines qui suivent, vous avez une remontée de la charge virale et on devient contaminant. 16% des femmes contaminent par l'allaitement. »

Sommet Régional sur le Sida en Afrique de l'Ouest et du centre @abdioufsarr, #MSAS "Dans la riposte au VIH/Sida, la tendance mondiale qui s’est dessinée se traduit par des avancées considérables enregistrées dans de nombreux pays, notamment en ce qui concerne les « TROIS 95 » pic.twitter.com/m5aF3SjL1h — Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@MinisteredelaS1) October 31, 2021

Pour combler ce retard, la solution est d’aller chercher sur le terrain les personnes à risques, souvent vulnérables. Daouda Diouf est le directeur de l’Institut de la société civile d'Afrique de l'Ouest et centrale, qui regroupe 140 associations de la région :

« Il y a un besoin d'une meilleure collaboration entre les systèmes de santé gouvernementaux et les acteurs de la société civile qui sont au contact de la population et ont une connaissance fine des réalités socioculturelles et locales. Les acteurs de la société civile ont développé des messages pour lever les tabous et orienter les populations qui en ont le plus besoin vers les structures de dépistage et de prise en charge. »

Quatorze ministres de la Santé se sont mis autour de la table avec les organisations de la société civile.

