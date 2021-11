L'Éthiopie se prépare à une guerre totale face aux avancées des forces rebelles du Tigré

Face à l'avancée des forces rebelles tigréennes, le gouvernement éthiopien appelle à une guerre totale (Image d'illustration). © Stringer/File Photo/Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Éthiopie, il pourrait s’agir d’un point de bascule dans la guerre entre le gouvernement fédéral et les rebelles tigréens du TPLF. Les forces tigréennes continuent leur progression. Elles se battent pour contrôler deux villes stratégiques, Dessie et Kombolcha. Si ces prises venaient à être confirmées, les soldats tigréens pourraient poursuivre leur route vers la capitale Addis-Abeba, et menacer le gouvernement.