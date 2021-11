Côte d'Ivoire: l'enquête sur la disparition de Guy-André Kieffer quasi au point mort

Affiche de la campagne de Reporters sans frontières (RSF) pour marquer les dix ans de la disparition de Franco-canadien Guy-André Kieffer, le 16 avril 2014 à Abidjan. © ISSOUF SANOGO/AFP

Le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer a été enlevé sur le parking d’un supermarché d’Abidjan et probablement assassiné en avril 2004 alors qu’il enquêtait notamment sur les malversations dans la filière cacao. Plus de 17 ans après les faits, l’enquête est quasiment au point mort et les parties civiles se battent pour que le dossier ne soit pas enterré.