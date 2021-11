Disparition du journaliste congolais Tshitenge Lubabu, ancienne «voix» de RFI

Un personnage éminemment sympathique, talentueux, cultivé, hyper sensible [...] Il écrivait pour nous des post-scriptum de citoyens kinois chroniquant avec talent, avec acidité les travers de sa société [...] C'était un personnage solitaire, un intellectuel libre avec un côté presque asocial, en tout cas totalement inadaptable avec le marigot politique congolais avec lequel il refusait toute compromission malgré les offres de service qu'on lui a faites et qu'il a payées cher puisqu'il est mort à 66 ans, dans le dénuement. Et je crois que dans une société congolaise où l'on aime rien tant que de se prendre au sérieux, son sens de l'auto-dérision, sa liberté de ton et de plume vont assurément manquer.