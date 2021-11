Le Sénégalais Lass sort son premier disque entre électro et musique africaine

L'artiste sénégalais Lass sort son premier EP LASS entre musiques africaines et électroniques. © Matar Mbengue

Lass, diminutif de son vrai nom Lassana Sané, est Sénégalais et vient de sortir son premier EP LASS. Ce disque de six titres est influencé notamment par l’afro-salsa et le mbalax, style très populaire au Sénégal.