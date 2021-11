Mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon : 8 ans après, un ravisseur tué, mais l’enquête progresse

Hamadi Ag Mohamed, dernier ravisseur encore vivant

Hamadi Ag Mohamed n’est « que » son vrai nom. Car il en utilise d’autres : Hamadi Ag Talta, Abou Naghima ou encore Abou Mouzer, selon des informations collectées par les services français de renseignement, qui notent également que l’homme est réputé « pour son rigorisme religieux ».



En 2013, Hamadi Ag Mohamed est, comme les trois autres membres du commando qui a assassiné Ghislaine Dupont et Claude Verlon, combattant de la katiba Youssef bin Tachfin, affiliée à al-Qaïda au Maghreb islamique et dirigée par Seidane Ag Hitta. Seidane est depuis devenu l’un des bras droits d’Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. Et Hamadi Ag Mohamed aurait, lui aussi, pris du galon.



Si son nom n’évoque rien à beaucoup d’interlocuteurs pourtant très renseignés, plusieurs sources locales contactées par RFI, dont certaines proches des groupes jihadistes, expliquent qu’Hamadi Ag Mohamed travaillerait toujours avec Seidane Ag Hitta et qu’il serait également devenu « un homme de confiance » d’Iyad. « Il ne dure jamais au même endroit », explique-t-on, mais « il est fréquemment entre Tinzaouatine en Algérie et Intibzaz », une localité située à la limite des régions de Kidal et de Gao, d’où ce Touareg, de fraction Ibilbitiyane par son père et Imghad par sa mère, est en fait originaire. Et où se trouveraient toujours les deux femmes auxquelles il est marié.