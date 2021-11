Procès de l'assassinat de Sankara: la taupe était-elle à la barre?

Des personnes assistent à l'ouverture du procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou, le 11 octobre 2021. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Accusé de complicité d’attentat à la sûreté de l’État et de complicité d’assassinat, le caporal Bossobé Traoré était à la barre ce mardi 2 novembre. Ce membre de la garde rapprochée de Thomas Sankara au moment des faits soutient que le sergent Arzouma Ouédraogo dit Otis, membre de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, a tiré sur des soldats et lui-même. Des allégations que réfutent les avocats de la partie civile pour qui le caporal était « la taupe » au sein de la garde du père de la révolution. C’est lui qui aurait notamment été chargée de fournir certaines informations sur les mouvements du président et la position des gardes.