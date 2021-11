Washington suspend les avantages commerciaux accordés à l'Éthiopie, à la Guinée et au Mali

Le président américain Joe Biden à la COP26 de Glasgow le 2 novembre 2021. AP - Evan Vucci

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Éthiopie, la Guinée et le Mali devrait dans quelques semaines ne plus bénéficier pour leurs produits d’un accès au marché américain. La Maison Blanche a l’intention de retirer ces trois pays de la liste des bénéficiaires de l’Agoa, la loi américaine pour la croissance et les opportunités africaines.