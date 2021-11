Le prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr fait la fierté du Sénégal

À Dakar, le livre de Mohammed Mbougar Sarr se vend comme des petits pains

À la librairie des Quatre Vents, à Dakar, l’ouvrage s’est vendu comme des petits pains dès l’annonce de la nouvelle. « On a été dévalisé, ça s'est vraiment vendu en moins de dix ou quinze minutes ». Il a fallu aller chercher des exemplaires supplémentaires dans la réserve. Joséphine Goudiaby, cheffe de rayon, vient de poser une pile de La plus secrète mémoire des hommes en bonne place dans la librairie. « Bien avant ça, on le vendait. Depuis que l'on a reçu le livre en septembre, on a vendu plus d'une centaine de livres », explique-t-elle.

L’ouvrage attire tous types de lecteurs, selon la libraire. El Hadj Mamadou Thiam, 66 ans, n’a encore jamais lu de livre de Mohamed Mbougar Sarr mais il le connaissait de nom. « Ça m'a énormément fait plaisir d'abord parce que c'est un Sénégalais, mais également parce que c'est un de mes cadet au Prytanée militaire de Saint-Louis. Mon fils a lui aussi fait cette école donc dès que j'ai eu la nouvelle, je me suis précipité ici ».

El Hadj Thiam en achète finalement deux exemplaires, pour lui et ses enfants, à 11 000 FCFA l’unité – un peu moins de 17 euros.

Pour Cécilia, Mohammed Mbougar Sarr incarne le renouveau de la littérature africaine. « Je l'ai découvert il y a un an ou deux ans avec "De purs hommes" qui reflète un peu certaines limites de la société sénégalaise à travers l'homosexualité », raconte la jeune femme.