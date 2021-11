Trois ressortissants algériens tués dans un bombardement au Sahara occidental

Vue d'un poste militaire marocain à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, le 23 novembre 2020.

Ce sont les autorités algériennes qui l'annoncent aujourd'hui, accusant le Maroc d'être à l'origine de ce bombardement. Pas de réaction officielle de Rabat pour le moment. Cet événement intervient alors que les relations entre les deux voisins se sont déjà considérablement tendues, ces derniers mois.

Selon un communiqué de la présidence algérienne, ses trois ressortissants ont été tués lundi lors du bombardement de leur camion, qui faisait route entre la capitale mauritanienne Nouakchott et Ouargla, dans le Sahara algérien. Sans plus de précisions.

Selon le site algérien Ména Défense, les faits auraient eu lieu à Bir Lahlou, une localité du Sahara occidental, côté marocain, proche de la frontière avec la Mauritanie. L'armée mauritanienne affirme quant à elle que l'attaque ne s'est pas produite sur son sol.

Une poussée de fièvre de plusieurs mois

Alger accuse directement le Maroc et affirme que « ces assassinats ne resteront pas impunis ». Pas de réaction officielle, pour le moment, du côté des autorités marocaines.

Il y a trois semaines déjà, les autorités algériennes affirmaient qu'un garde frontière avait été tué près de la frontière avec le Maroc dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'une patrouille.

Ces événements se déroulent sur fond de tensions accrues entre les deux voisins, ces derniers mois.

L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat fin août.

La crise a éclaté peu après la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, par les États-Unis. Ce territoire est considéré comme non autonome par l'ONU, est revendiqué par le Maroc qui en contrôle 80%, et les indépendantistes du Front Polisario demandent un référendum d'auto-détermination.

