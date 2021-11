À six mois, les nonuplés maliens attendent de rentrer au pays

Adama, Oumou, Hawa, Kadidia, Fatouma, Oumar, Elhadji, Bah et Mohammed. Les nonuplés maliens dans l’appartement médicalisé de Casablanca au Maroc où ils résident avec leurs parents depuis leur sortie de la clinique Aïn Borja où ils ont vu le jour il y a six mois, le 4 mai 2021. © Abdelkader Arby

Leur naissance était une première mondiale. Les nonuplés maliens nés au Maroc ont six mois ce jeudi 4 novembre et ils se portent bien. Ils sont toujours à Casablanca au Maroc. Grands prématurés, il a fallu de longues semaines en couveuse et une étroite surveillance médicale. À présent, toute la famille attend de pouvoir rentrer à Tombouctou, d'où ils sont originaires et le quotidien est bien occupé.