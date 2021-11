Élections locales en Afrique du Sud: courte victoire de l’ANC avec un score historiquement faible

Le dépouillement des votes est pratiquement terminé et la Commission électorale sud-africaine devrait annoncer ce jeudi 4 novembre 2021 dans la soirée les résultats définitifs. Et si le parti au pouvoir, l’ANC, arrive bien en tête au niveau national, son score, qui devrait s’établir autour des 45%, est historiquement faible. Il s’agit de sa pire performance depuis la fin de l’apartheid.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1994, l’ANC [Congrès national africain] est passé sous la barre des 50% au niveau national. Une très mauvaise nouvelle, mais qui n’est pas vraiment une surprise, alors que la colère gronde en Afrique du Sud face au manque de services publics et à la succession des nombreuses affaires de corruption. Même au sein de places fortes comme le township de Soweto, l’ancienne formation de Nelson Mandela est en net recul.

Le parti refuse pour autant de parler de défaite. Sa secrétaire générale Jessie Duarte a néanmoins reconnu que le taux de participation de seulement 45% était « un message clair », un signe que « les gens sont déçus par l’ANC ».

Des résultats qui profitent aux petits partis

En face, l’Alliance démocratique (DA) confirme son statut de premier parti d’opposition et conserve la ville du Cap. Là aussi son score d’environ 21% est moins bon qu’en 2016. Les Combattants pour la liberté économique (EFF) de Julius Malema arrivent en troisième position avec 10%.

Finalement ce sont surtout les plus petits partis qui ont profité de la grogne contre l’ANC. Ce qui ouvre la porte à des négociations afin de former des gouvernements de coalition, notamment à Pretoria et à Johannesburg, où le nouveau parti de l’ex-maire Herman Mashaba a su se créer un espace.

