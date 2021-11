Bénin: 780 kg de cocaïne saisis chez un homme d'affaires libanais

Un peu plus de 780 kg de cette drogue ont été saisis dans un magasin appartenant à un homme d’affaires libanais établi à Cotonou depuis les années 80. L'homme est en garde à vue à la brigade anti-drogue, l’enquête se poursuit et la police est à la recherches de suspects en fuite.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

L’homme d’affaire en garde à vue n’est pas n’importe qui. C’est un notable de la communauté libanaise établi au Bénin depuis des décennies.

Il est le propriétaire de l’entrepôt dans lequel la poudre blanche dissimulée a été découverte et saisie, un peu plus de 780 kg à la pesée. Les tests ont confirmé qu'il s'agit de cocaïne.

L’homme d’affaires libanais et le gardien des lieux sont en garde à vue depuis quatre jours. Des personnes seraient en fuite et recherchées, des sources renseignent qu’il s’agit des locataires du magasin.

On apprend qu’au moment où la descente de la police dans le magasin a été programmée, un policier mouchard a vendu la mèche aux personnes concernées. Le fonctionnaire en question a été identifié et arrêté aussitôt. Il sera poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) selon nos informations. Des perquisitions sont ordonnées, les enquêtes se poursuivent et, une fois bouclée, les suspects seront présentés au procureur de la Criet.

Il s’agit de la troisième grosse saisie, en moins de deux mois. On murmure que cette nouvelle affaire pourrait avoir un lien avec l'une des saisies précédentes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne