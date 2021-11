Fort rebond des émissions carbone dans le monde, après la parenthèse du Covid

La pandémie a été de courte durée et ne nous offre pas une trajectoire pour les Accord de Paris [...] En Chine, les émissions ont augmenté de pratiquement 4% d'après nos projections de 2020 à 2021. Il y a eu un rebond des émissions avec la reprise économique en Chine et en Inde et en fait, la croissance de 2021 est plus forte que la baisse ou la petite croissance de 2020. Donc on est sur le retour de la croissance au carbone pour l'instant.