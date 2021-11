Mohamed Mbougar Sarr, de Diourbel au Goncourt

L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Bertrand Guay AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À 31 ans, Mohamed Mbougar Sarr est donc devenu l’un des plus jeunes lauréats du prestigieux prix Goncourt. Son roman, « La plus secrète mémoire des hommes », est une grande enquête qui interroge sur le rôle de l’écriture, sur le face à face entre l’Afrique et l’Europe.