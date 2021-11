RDC: retour au calme à Bukavu après les affrontements nocturnes

Vue de la ville de Bukavu dans l'est de la RDC aux abords du lac Kivu (Image d'illustration). © Flickr CC BY SA 2.0 followtheseinstructions

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe d’assaillants jusque-là non identifiés a tenté de se ravitailler en armes et en munitions en attaquant les casernes de l’armée et de la police. Après une journée sous haute tension avec l'armée, les activités ont peu à peu repris.