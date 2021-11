Guerre civile en Éthiopie: mission de la dernière chance pour la diplomatie américaine?

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors de l'inauguration de son second mandat à Addis-Abeba, le 4 octobre 2021. AFP - AMANUEL SILESHI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

S’agit-il de la dernière tentative de négociation en Éthiopie pour mettre fin à une guerre civile qui a déjà duré un an et qui menace de s’étendre à tout le pays ? L’émissaire américain est à Addis-Abeba pour tenter d’arracher la paix. Les rebelles tigréens progressent vers la capitale éthiopienne mais le gouvernement d’Abiy Ahmed promet de se battre jusqu’au bout pour sa survie. Dans la capitale, l’inquiétude grandit. Et d’après des diplomates, les espoirs sont minces.