Guinée: le gouvernement de transition est désormais complet

Une affiche du meneur des putschistes et actuel chef de l’État guinée, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à Conakry, le 11 septembre 2021. © AFP - JOHN WESSELS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un peu plus de deux mois après la prise du pouvoir par l’armée guinéenne, le Premier ministre Mohamed Béavogui a enfin son gouvernement au complet. Les dernières nominations sont tombées la nuit dernière avec les portefeuilles des Mines et de la Géologie, du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et de celui de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.