Mali: six personnalités incarcérées pour tentative de coup d’État

La police malienne dans le centre-ville de Bamako. (image d'illustration). AFP PHOTO/ISSOUF SANOGO

Texte par : David Baché 2 mn

Six personnalités maliennes ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine. L’information a été confirmée vendredi 5 novembre par la justice malienne. Tous sont accusés notamment de tentative de coup d’État et de complot contre le gouvernement. Parmi eux, un ancien secrétaire général de la présidence et un ancien chef de la Sécurité d’État, les services maliens de renseignements maliens, qui avaient disparu depuis plusieurs semaines.