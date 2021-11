RDC: les contours de ce nouveau groupe qui a attaqué Bukavu

Les activités reprennent progressivement à Bukavu, trois jours après l’incursion d’hommes armés dont l’appartenance à une milice spécifique n’est pas identifiée. Au cours de l’incursion du mercredi 3 novembre, des positions des forces de sécurité et les armureries situées dans les quartiers industriels ont été ciblées. Les opérations des services de sécurités sont toujours en cours. Mais très peu d’informations circulent sur les assaillants.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Les autorités nationales et provinciales ne se montrent pas bavardes au sujet de cette attaque. Théo Kasi, gouverneur du Sud-Kivu, assure que des enquêtes sont en cours, sans en dire plus. Des patrouilles nocturnes s’organisent et des checkpoints ont été multipliés dans la ville. Cependant, beaucoup de zones d’ombre persistent encore sur l’identité de ces assaillants et sur leur organisation.

Selon les autorités, ces hommes armés se sont repliés dans les territoires de Walungu et de Kabare, proches de la ville de Bukavu, où des opérations de sécurisation et de traques se déploient. Plusieurs sources révèlent que certains d’entre eux sont des ex-combattants démobilisés qui attendaient d’être intégrés dans le processus de désarmement encore en chantier. D’autres combattants viendraient également de Kamamba, territoire de Kabare, où plusieurs milices s’attaquent aux positions de l’armée dans la zone du parc national de Kahuzi-Biega.

Selon une source militaire, « il y a d’anciennes milices et d’autres qui se créent ». En attendant l’issue des enquêtes et des opérations militaires en cours, les autorités pensent que ces assaillants agissent pour porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État en s’attaquant aux institutions provinciales.

