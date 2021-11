Côte d'Ivoire: le racket policier dans le collimateur de la justice

Le gouvernement ivoirien a lancé il y a quelques mois une vaste opération anti-corruption dans la fonction publique. Si le volet concernant la délinquance en col blanc n'a pas connu de développement depuis la suspension de certains directeurs d’administration, celui concernant les « mange-mille » comme on les appelle, c’est-à-dire les policiers et gendarmes qui rackettent les automobilistes, avance. Les premiers cas sont jugés depuis vendredi 5 novembre par le tribunal militaire d’Abidjan.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Depuis vendredi 5 novembre, une quarantaine de dossiers sont sur la table des magistrats du tribunal militaire chargé de juger les policiers et gendarmes indélicats. Cela représente au total une centaine de personnes impliquées dans des affaires relevant essentiellement du racket. Des dossiers que le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, souhaite voir médiatisés pour pousser les citoyens à ne plus accepter le racket policier et à porter plainte :

« Il faut juger plus vite et plus. Pas de laxisme. Nous ne devons pas tolérer. C'est la tolérance zéro. Vous avez été corrompu pour seulement un euro ou pour seulement 500 francs ? Vous passez devant la justice. Parce que pour nous, ce n'est pas le montant du préjudice qui compte, mais l'infraction. »

Vendredi, plusieurs cas de racket ont été renvoyés. Deux autres ont été jugés : une condamnation lourde à deux ans ferme pour l’un, une relaxe pour l’autre. Un démarrage assez lent mais qui devrait s’accélérer, espère le commissaire du gouvernement :

« D'ici la fin de l'année, nous allons juger deux fois par semaine, à raison de sept à dix dossiers par jour, nous pouvons terminer ces 43 dossiers et passer à d'autres aussi nombreux et encore plus importants : des dossiers à propos de viols, d'assassinats, de meurtres, d'escroqueries etc. »

Quoiqu’il en soit, cette quarantaine de dossiers de racket ont une haute portée symbolique pour des autorités qui veulent montrer qu’elles prennent le fléau au sérieux.

