Madagascar: la société civile demande l’adoption de la loi sur l’accès à l’information

A Madagascar, alors que les parlementaires sont en pleine session, la société civile s'inquiète du fait que le projet de loi sur l'accès à l'information ne leur ait toujours pas été soumis. Treize organisations et plateformes de la société civile, notamment entre autres Rohy et Transparency International Madagascar, dénoncent « le silence assourdissant du gouvernement autour de ce sujet et un manque flagrant de volonté politique ».