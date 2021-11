RDC: des milliers d’objets historiques détruits dans l’incendie du plus grand musée privé du pays

L'incendie du musée de Gungu intervient dans un contexte où le secteur muséal congolais manque de moyens. Ici, un masque au Musée national de RDC, qui a voulu réparer ces manquements avec son ouverture en 2019, à kinshasa. AFP/Samir Tounsi

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le musée de Gungu, le plus grand musée privé de la République Démocratique du Congo, est parti en fumée dans la nuit de jeudi 4 à vendredi 5 novembre, avec plus de 20 000 pièces, dont des masques traditionnels et autres objets historiques de grande valeur, périssant dans un incendie à l’origine inconnue. Les responsables de ce site de la province de Kwilu privilégient la piste criminelle, la police a lancé une enquête.