RDC: pas d’accord sur la refonte de la politique salariale dans la fonction publique

Le Palais du peuple, le parlement congolais. RFI/Habibou Bangré

En République démocratique du Congo (RDC), le dialogue social entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’administration publique, ouvert depuis le 25 octobre dernier, a touché à sa fin, vendredi 5 novembre, sans la mise en place d’une politique salariale, pourtant revendication phare des agents et fonctionnaires dont l’effectif peine à être contrôlé et maîtrisé par l’État employeur.