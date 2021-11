Togo: 1 192 directeurs d'écoles virés de leur poste après une grève

Marka/Universal Images Group via Getty Images

1 192 directeurs d’écoles ont été déclassés après une grève. Le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire, technique, et de l’artisanat a pris un arrêté jeudi 4 novembre pour remplacer un peu plus de 1 000 directeurs d’écoles publiques. Une décision rendue publique au lendemain de 48 heures de grève des enseignants, qui demandaient le respect du remboursement de leur prime exceptionnelle par le gouvernement.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Au milieu des nombreux appels qu’il reçoit, Sénon Housimé cache à peine son anxiété. Il assure que son mot d’ordre de grève est légal et très bien suivi jusqu’aux confins du pays : « Ce qui nous paraît paradoxal, c'est qu'à travers tout le pays, d'après les statistiques que nous avons reçu de toutes les régions, nous constatons que là où le mouvement a été suivi, on déclare qu'il n'y a pas de mouvement ! Je me porte en faux. »

Les 1 192 directeurs sont déclassés. Et l’arrêté du ministre indique qu’ils doivent reprendre leur place d’enseignants dans les salles de classe. À Dapaong, 677 directeurs sont concernés. Réunis en assemblée générale vendredi 5 novembre, ils exigent l’application du droit de grève sans être sanctionné. Faute de quoi, la grève sera prolongée dans la région des Savanes.

Selon le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, la prime exceptionnelle pour les enseignants est une promesse et donc un acquis. Mais le gouvernement ne paiera pas sous pression. Le ministre Dodzi Kokoroko la dit à la télévision nationale vendredi : « Un chef d'établissement qui désobéit aux instructions qui lui sont transmises s'expose à la rigueur de la loi. Parce qu'il est chef de service. »

C’est une « décision étonnante », s’est exclamée Nadou Lawson, la responsable syndicale de la Synergie des travailleurs du Togo. « Nous avons l’intention d’agir et de ne pas rester sans rien faire », a-t-elle ajouté.

