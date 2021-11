Éthiopie: les efforts diplomatiques vont-ils aboutir à un cessez-le-feu?

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés cette dernière semaine, avec de très nombreuses réunions à Addis-Abeba, notamment avec des médiateurs de la communauté internationale. Ici, une vue des limites de la capitale éthiopienne le 5 novembre 2021. © Tiksa Negeri, Reuters

Texte par : RFI

Les efforts diplomatiques continuent pour tenter d’arracher un cessez-le-feu éthiopien, et pour la première fois, le gouvernement éthiopien et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. S’il est encore trop tôt pour parler de dialogue, il paraît clair qu’un arrêt des combats est désormais envisageable, après la visite des envoyés de l’Union africaine et de l’ONU au Tigré.