Mali: la coalition «pour une transition réussie» en meeting contre le report des élections

Audio 01:13

Le Premier ministre malien Choguel Maïga (ici à New York le 26 septembre 2021) a déclaré envisager un report des élections générales initialement prévues en février 2022. AFP - KENA BETANCUR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Mali, alors que les autorités de transition affichent désormais ouvertement leur volonté de reporter les élections présidentielle et législatives prévues le 27 février 2022, le « Cadre d’échange de partis et de regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Mali » rejette cet éventuel report. Les membres du cadre réclament la tenue des élections générales en février prochain, et demandent à la Cédéao de soutenir la volonté exprimée par le peuple malien. Ils l'ont fait savoir ce samedi, lors d'un meeting au palais de la Culture de Bamako.