Manifestations contre le coup d’État au Soudan: la liste des détenus ne cesse de s'allonger

Une barricade à Khartoum, au Soudan, ce dimanche 7 novembre 2021. AP - Marwan Ali

Texte par : RFI

Au Soudan, près de deux semaines après le coup d’État mené par Abdel Fattah al-Burhan, les organisations de la société civile ont appelé ce dimanche 7 novembre à deux nouveaux jours de désobéissance civile et de grève générale. Les généraux putschistes consolident leur assise sur le pouvoir alors que jusqu’à présent toutes les médiations internes et internationales ont échoué. Dimanche matin 7 novembre, des dizaines d'enseignants qui organisaient une marche pacifique devant le ministère de l'Éducation ont été violemment dispersés. Plus de 80 d’entre eux ont été arrêtés selon un comité de professeurs, tout comme plusieurs militants des comités de résistances à travers la capitale. Des atteintes aux droits difficiles à documenter.