Au sommet extraordinaire sur le Mali et la Guinée, la Cédéao cherche à parler d’une même voix

Le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Cédéao, ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre 2021. AFP - JOHN ANGELILLO

Un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est ouvert, ce dimanche 7 novembre, à Accra, au Ghana. A l'ordre du jour, la situation politique en Guinée et au Mali, deux pays dirigés par des juntes militaires, suite à un coup d’Etat. Plusieurs dirigeants ouest-africains ont répondu présents à leur homologue ghanéen et président en exercice de la Cédéao, Nana Akufo-Addo et les tractations ont commencé, avant même le début de leur rencontre.