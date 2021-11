Éthiopie: qui est Tsadkan Gebretensae, responsable des victoires de l’offensive tigréenne?

L'homme derrière les victoires de l'offensive tigréenne contre l'armée fédérale était à la tête de l'État-major des armées lorsque les Tigréens avaient le pouvoir fédéral. Ici, un blindé endommagé lors des derniers conflits, près d'Humera, le 1er juillet 2021. © Stringer/File Photo/Reuters

Texte par : Léonard Vincent

L'homme qui conduit l'offensive militaire de la rébellion tigréenne contre l'armée fédérale et ses alliés depuis novembre 2020 s’appelle Tsadkan Gebretensae, et, selon de nombreux observateurs, est l'homme-clé des succès militaires de ces derniers mois. Mais au-delà d’un « militaire d’exception », celui qui était chef d'état-major de l'armée éthiopienne lorsque le parti tigréen était au pouvoir à Addis-Abeba, est aussi un haut diplômé « calme et réfléchi ».