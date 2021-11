Vidéo

Cheikh Ndiaye, le peintre des cinémas en Afrique en un mot, un geste et un silence

Cheikh Ndiaye, le peintre des cinémas en Afrique. © Siegfried Forster / RFI

À l’âge de 5 ans, sa grand-mère l’a emmené au cinéma à Dakar. Aujourd’hui, Cheikh Ndiaye, 51 ans, a peint une cinquantaine de salles de cinéma abandonnées ou disparues en Afrique et expose dans les plus grandes foires d’art contemporain et biennales internationales. Portrait de l’artiste sénégalais en un mot, un geste et un silence.