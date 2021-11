Ghana: l’Assemblée débute les auditions autour du nouveau projet de loi anti-LGBT

Une vue de la ville d'Accra au Ghana. (Photo d'illustration) Getty Images - ruffraido

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La commission des lois constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale doit débuter lundi 8 novembre ses auditions autour du nouveau projet de loi anti-LGBT interdisant toute promotion de l'homosexualité. Après avoir reçu plus de 150 messages du public, en faveur et contre la proposition, l'heure est désormais au bilan. Plusieurs personnalités ghanéennes seront entendues, notamment des intellectuels, des religieux et des citoyens.